Juros da dívida em mínimos de dezembro antes da avaliação de ‘rating’

No dia em que é alvo da primeira avaliação de rating de 2018, Portugal está a beneficiar de uma descida nos juros da dívida soberana. A tendência é generalizada aos países periféricos da zona euro, sendo que as yields das Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos já tocaram o valor mais baixo em três meses.

Os juros benchmark de Portugal caem 3,5 pontos base no mercado secundário para 1,74%, após terem tocado os 1,73%, valor em que não negociavam desde dezembro.

No caso de Espanha, as yields perdem 1,2 pontos base para 1,37%, enquanto as de Itália recuam 2 pontos base para 1,96% e as da Grécia 1,3 pontos base para 4,2%.