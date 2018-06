Juntos no passo à frente dos ‘hackers’ e do ‘malware’

A Check Point Software Technologies, fabricante mundial especializada em segurança a operar em Portugal, fisicamente, desde 2004, celebrou nos dias 23 e 24 de maio, em Tróia, o “CPX Portugal 2018”. Trata-se de um encontro que reúne clientes e parceiros da Check Point em Portugal, no qual também marcaram presença outros players da indústria da segurança. Durante o evento, cerca de 400 pessoas deram o seu contributo para a discussão dos desafios mais urgentes no campo dos ciberataques, tendo como principal objetivo ajudar empresas de diferentes setores, e dimensão, “a desenvolver estratégias para se manterem um passo à frente dos hackers e do malware”. À medida que o mundo se torna cada vez mais interligado e as redes continuam a evoluir, a segurança dos ambientes das Tecnologias de Informação (TI) está a tornar-se mais complexa do que nunca.

Segundo a Check Point, estamos hoje a enfrentar a quinta geração de ciberataques, mais sofisticados e capazes de contornar a proteção convencional que a maioria das organizações atualmente usa para as suas redes empresariais, móveis, da cloud, e da Internet of Things (IoT – Internet das Coisas).