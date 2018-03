Junta de Freguesia de Santo António em vias de viabilizar orçamento

A Junta de Freguesia de Santo António está prestes a resolver o impasse em torno do orçamento para 2018 que já vem desde dezembro quando foi chumbado na Assembleia de Freguesia. O presidente da mesa da Assembleia, Gonçalo Jardim, da ‘Coligação Confiança’, confirma, ao Económico Madeira, que existe um acordo verbal entre si e o presidente do executivo, Rui Santos, para a viabilização do documento mas que esse entendimento está ainda dependente de algumas condições.

Apesar desse acordo verbal Gonçalo Jardim afirma que este entendimento vai depender da “apresentação da proposta orçamental” por parte do executivo da Junta de Freguesia.

“Teremos que ver o documento”, esclarece. Gonçalo Jardim explica que é necessário verificar se as verbas “estão nos lugares correctos” e qual é “a utilização” que vai ser dada ao dinheiro.