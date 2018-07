Junho foi o segundo mês com maior número de insolvências numa subida homóloga de 15,2%

Registaram-se 600 ações de insolvência em junho, mais 15,2% que em igual período do ano passado. Este é o segundo mês do ano com maior número de insolvências – maio bate o recorde com 723 -, o que se deve ao aumento no número de processos concluídos, segundo a mais recente análise da Iberinform, filial da Crédito y Caución.

Até final de junho, a conclusão de processos cresceu 21,5% face a 2017, enquanto os pedidos de insolvência , requeridos ou apresentados pelas próprias empresas, apresentaram uma redução de 9,4%. A aprovação de planos de insolvência também diminuiu de um total de 62 em 2017 para 44 no primeiro semestre deste ano (-29%). Os primeiros seis meses de 2018 totalizaram 3.600 ações de insolvência contra 3.391 de 2017 (+6,2%). No entanto, o valor total é inferir aos registados em 2016 (-7,4%) e 2015 (-4,9%).

Em termos geográficos, até final de junho, 68% dos 22 distritos do país registaram um aumento no número de insolvências. Lisboa e Porto mantém-se como os distritos com maior número de insolvências, 994 e 806 respetivamente, valores que em relação a 2017 traduzem aumentos de 0,2% em Lisboa e 18,9% no Porto. O ranking dos seis principais distritos com mais insolvências completa-se com os distritos de Braga (283), Aveiro (271), Setúbal (221) e Santarém (128).