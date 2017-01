Juncker quer rendimento mínimo garantido em toda a UE

A Comissão Europeia quer salário mínimo e rendimento mínimo garantido em todos os países da União Europeia. Jean-Claude Juncker mostrou-se preocupado com as desigualdades sociais e quer um mecanismo que garanta o reforço dos direitos sociais dos trabalhadores.

O Presidente da Comissão Europeia afirmou, no discurso de encerramento de uma conferência em Bruxelas sobre direitos sociais, que é necessário que os desempregados tenham acesso a um “nível mínimo garantido de rendimentos”, citado pela Reuters.

Juncker defendeu ainda que se deve estipular “um salário mínimo em cada país da União Europeia”. No entanto, o Presidente da Comissão esclareceu que a sua proposta não passa por um valor pré-estabelecido e uniforme.

Cada Estado deverá ser livre para definir o próprio salário mínimo com base nos cálculos dos custos de vida e da realidade económica de cada país, desde que assimile que “há um nível de dignidade que temos que respeitar”, defendeu.

“Se todas as empresas tiverem de respeitar o mesmo nível de salário mínimo, estaremos a travar o dumping social”, alertou Juncker.

A Comissão Europeia espera que este mecanismo ajude a responder às necessidades dos cidadãos, num momento em que proliferam em toda a Europa movimentos populistas que encontram no eleitorado desempregado e trabalhador que sofreu os maiores efeitos da crise económica, o público mais simpatizante com as suas propostas eleitorais .

A instituição europeia pretende apresentar novas propostas neste âmbito na preparação para a Cimeira de Roma, que celebrará os 60 anos do Tratado de Roma, a 25 de março.