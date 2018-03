Juncker considera que Portugal é exemplo a seguir no acolhimento de refugiados

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considerou hoje que o acolhimento que os portugueses e o Governo português reservaram aos refugiados constitui um exemplo para outros Estados-Membros da União Europeia.

Intervindo imediatamente a seguir ao primeiro-ministro português, António Costa, no debate sobre o futuro da UE com chefes de Estado e de Governo no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o presidente do executivo comunitário disse saber que a Comissão Europeia pode contar com os “amigos portugueses”, que sempre mostraram saber dar “vida e cor “aos valores comuns e designadamente à solidariedade europeia.

“O acolhimento que os portugueses e o Governo português reservaram aos refugiados mostra-o claramente. Portugal faz mais do que a sua parte ao recolocar muitos refugiados oriundos da Grécia e Itália, o que constitui um exemplo que deveria inspirar alguns”, elogiou Juncker.