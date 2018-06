Juíza dos EUA critica política de Trump e ordena reunião de pais e filhos separados na fronteira com o México dentro de 30 dias

Uma juíza dos Estados Unidos da América (EUA) ordenou que as crianças separadas das famílias na fronteira do país com o México, durante a tentiva de entrar no território ilegalmente, sejam entregues aos pais num prazo máximo de 30 dias, de acordo com a BBC.

Na sequência da política de imigração de “tolerância zero” promovida pela administração Trump, uma juíza federal de San Diego, Estado da Califórnia, emitiu um parecer preliminar na terça-feira, 26, que obriga Washington a reunir pais e os respetivos filhos com menos de cinco anos dentro de 14 dias. No caso de as crianças terem mais de cinco anos, o prazo para a reunião é de 30 dias.

A juíza Dana Sabraw decidiu contra a administração Trump criticando “as respostas e abordagem a uma circunstância caótica do próprio governo”.