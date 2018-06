Juiz liberta detidos por alegada tentativa de subversão da ordem constitucional em São Tomé

A decisão da libertação dos detidos Gaudêncio Costa e Ajax Manegem foi da responsabilidade do juiz de Primeira Instância, Francisco Silva.

O Governo são-tomense anunciou na quinta-feira as detenções de Gaudêncio Costa, antigo ministro da Agricultura e deputado do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social democrata (MLSTP-PSD), maior partido da oposição, e de um sargento das Forças Armadas, Ajax Managem, por suspeita de envolvimento numa “tentativa de subversão da ordem constitucional”.

Hoje, em entrevista telefónica a Lusa, o chefe do Governo, Patrice Trovoada, acusou-os de pretender “interromper o funcionamento regular da ordem constitucional” visando, designadamente, o assassínio do primeiro-ministro, com o envolvimento de pessoas que “já desempenharam altos cargos no país”.