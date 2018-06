JSD saúda bolsas universitárias no Funchal mas acusa autarquia de se “enrolar na palavra dada”

A Juventude Social Democrata da Madeira (JSD-Madeira) congratulou-se pela introdução de bolsas universitárias, no Funchal, já neste ano lectivo mas acusa a autarquia de “se enrolar com a palavra dada” e Paulo Cafôfo, atual presidente do município de não ter nenhuma competência enquanto autarca.

Em causa estão as promessas da autarquia e do seu atual presidente, Paulo Cafôfo, que previa apoios entre os 800 e os 1000 euros para todos os estudantes do ensino superior, do Funchal, para o ensino superior.

A JSD Madeira pergunta “o que é que se passou no pensamento do actual executivo da Câmara Municipal do Funchal” para violar uma das suas promessas eleitorais ao agora “criar vários escalões entre os 250 e os 1000 euros” para estas bolsas universitárias.