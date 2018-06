JPP volta a denunciar gastos do Governo Regional em Sociedades de Desenvolvimento falidas

O JPP voltou a denunciar os gastos de 32 milhões de euros do Governo Regional em Sociedades de Desenvolvimento falidas e mostrou a intenção de mostrar brevemente o início de trabalhos para o programa concelhio da Ribeira Brava que tem como cara política Sílvia Barros.

Numa iniciativa promovida em São Paulo, na Ribeira Brava, o líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, referiu que o partido vai continuar a acompanhar “a alteração do traçado do túnel do espigão” referindo que esta intervenção foi conseguida face ao “empenho, a dedicação e a pressão de toda a população das zonas altas da Ribeira Brava”.

Élvio Sousa denuncia as queixas por parte do executivo madeirense por terem sido gastos mais de 90 mil euros do que estava previsto nas alterações ao projecto inicial. O deputado do JPP no entanto refere que o Governo Regional não disse que foi preciso gastar “32 milhões de euros em sociedades falidas como sejam as sociedades de desenvolvimento que não têm retorno para a população”.