JPP quer mais transparência nos apoios concedidos às IPSS

O JPP exigiu esta quarta-feira uma maior transparência nos apoios prestados pela Segurança Social às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

“É notório que o método de fiscalização utilizado pela Segurança Social não é eficaz”, denuncia Paulo Alves, deputado do JPP.

Em causa, diz o deputado do JPP, estão quer os aumentos nos apoios, destas instituições, bem como a subida nos casos problemáticos que têm sido noticiados a nível nacional e regional.

“De acordo com a comunicação social, há cinco IPSS a ser investigadas, devido a irregularidades, reconhecidas inclusivamente pela própria secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais”, alerta.

O deputado do JPP faz um apelo no sentido de se clarificar estas situações de irregularidade e uma maior transparência relativamente às instituições que recebem dinheiros púbicos.

Paulo Alves lamentou ainda a recusa do PSD em aceitar o pedido do grupo parlamentar do JPP para uma audição à presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) e referiu que poucos dias depois vieram a público “várias situações de irregularidades” em vários lares da Região e também na Aldeia da Paz.

O deputado do JPP acrescenta que o partido vai fazer um pedido de documentação ao ISSM no sentido de “clarificar estas situações” e de obter “maior transparência” nas ações do Governo e nas instituições que recebem dinheiros públicos.