JPP quer maior aposta em cursos para profissões em vias de extinção

O JPP vai propor na Assembleia Regional a criação de cursos em áreas cujas profissões estão em extinção. O objetivo é incentivar as empresas a trabalhar em conjunto com instituições como a Escola Profissional Francisco Fernandes, em São Martinho, de modo a encontrar profissionais disponíveis a dar essa formação.

O partido visitou a Escola Profissional Francisco Fernandes com vista a conhecer as condições da escola e também os cursos ministrados.

A visita permitiu verificar, diz a deputada Patrícia Spínola, que existem cursos “com maior procura como a mecânica” e outros com menos procura “como a jardinagem e os cursos de técnico agrícola talvez associados a algum estigma que é necessário combater”.

Patrícia Spínola mostrou preocupação do JPP com “desaparecimento de profissões que estão associadas à área cultural”.

“Há muitos outros cursos onde poderá ser feita uma aposta por parte da Escola Profissional como é o caso do artesanato, das bordadeiras e, de forma particular, uma área ligada à carpintaria, na construção de instrumentos tradicionais”, realça.

A deputada do JPP refere que a área de construção de instrumentos tradicionais tem tido “muita procura” tendo em conta a “longa lista de espera para a construção destes instrumentos”.

Tendo isso em conta o JPP vai propor que se faça uma maior apostas “nos cursos cujas profissões estão em vias de extinção” envolvendo as empresas no sentido de trabalharem com a escola “para a criação de um grupo de profissionais disponíveis para dar a formação permitindo manter as tradições e as artes da nossa Região”.