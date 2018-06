JPP quer debater sistema portuário da Madeira e questiona ACIF se ainda defende redução dos preços da fatura portuária

O JPP requereu um debate potestativo na Assembleia Regional relativamente ao sistema portuário da Madeira que o partido considera ser de supra importância para a competitividade da economia da Região questionando a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) se ainda defende a redução da fatura portuária.

A convocação deste debate, pelo JPP, é explicada pela promessa que não tem sido cumprida pelo executivo da Madeira relativamente à reorganização da operação portuária da Região.

O deputado do JPP, Élvio Sousa, considera que o tema é de “supra importância para a competitividade da economia regional e para o custo de vida da população” acrescentando que tem dúvidas se esta promessa do executivo madeirense vai ser cumprida até ao final do mandato.