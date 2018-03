JPP quer acabar com monopólio nas operações portuárias da Madeira

O JPP pretende acabar com o monopólio nas operações portuárias da Madeira. Para esse efeito o deputado Élvio Sousa esteve esta sexta-feira na vice-presidência do Governo Regional onde pediu ao executivo a facultação de documentação ligada à área dos portos para tentar perceber o que tem sido feito nos portos de contentores.

Élvio Sousa refere que pediu ao executivo madeirense o acesso a documentos como: os ofícios dirigidos à OPM – Sociedade de Operações Portuárias da Madeira Lda, deliberações e atas do Conselho de Administração da APRAM; e o Estudo de Enquadramento Jurídico para a exploração do Porto do Caniçal,

Para Élvio Sousa o acesso a esta documentação iria permitir perceber ao JPP o que tem sido feito pelo executivo para “para resolver o porto de contentores mais caro da Europa”.