JPP: jornadas parlamentares promovem sustentabilidade ambiental

Segundo uma fonte do JPP, “pretendemos, através do estudo do caso Madeira, e em particular do município de Santa Cruz, definir áreas estratégicas, no sentido de beneficiarmos a população no futuro, no que diz respeito à sustentabilidade ambiental”.

“Por isso, queremos verificar a autossuficiência, também do ponto de vista energético, dos recursos naturais e transportes”, explicou Élvio Sousa.

Estas jornadas do JPP estão a ser acompanhadas por investigadores e académicos da Universidade do Texas e Cornell (EUA), interessados em “ver o que a ilha tem em termos de sustentabilidade e ver que novos projetos podem ser criados”.