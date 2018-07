JPP acusa Secretaria da Educação de “falta de cuidado propositado” na gestão dos calendários dos educadores de infância

Em visita à escola EB1/PE da Nazaré o JPP acusou a Secretaria da Educação de ter “uma falta de cuidado propositada” relativamente à forma como é gerido o calendário escolar dos educadores de infância.

“Há uma falta de cuidado propositado da Secretaria da Educação, para causar dissabores entre encarregados de educação e outros profissionais do contexto escolar, de forma a retroceder no calendário escolar dos educadores de infância, voltando ao que estava no passado”, denunciou Patrícia Spínola, deputada do JPP.

Numa visita à escola EB1/PE da Nazaré, no Funchal, Patrícia Spínola referiu que “só no último ano é que o calendário escolar dos educadores de infância foi equiparado aos restantes níveis escolares”.