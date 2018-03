JPP acusa Governo Regional de não cumprir promessas sobre Centro de Saúde da Calheta

O JPP acusou esta sexta-feira o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, de não ter cumprido a promessa relativamente às obras de beneficiação e de remodelação do Centro de Saúde do Arco da Calheta e à construção do Centro de Saúde na Calheta.

O deputado do JPP, Paulo Alves, lembra que Albuquerque prometeu em 2015 não só a beneficiação e remodelação do Centro de Saúde do Arco da Calheta mas também a construção de um Centro de Saúde na Calheta.

Paulo Alves diz que passado este tempo não houve obras no Centro de Saúde do Arco da Calheta nem a construção do Centro de Saúde na Calheta.