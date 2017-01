CTT afunda mais de 11% e arrasta PSI 20

O PSI 20 começa a semana a negociar em queda, pressionado pelos CTT, pela Galp e pela EDP. O principal índice nacional cai 0,70% para 4.577,65 pontos, em linha com a tendência europeia de descidas. Os CTT caem 11,53% para 5,3190 euros, depois de ter sido conhecida a avaliação da cotada pela JPMorgan.

De acordo com a Bloomberg, a avaliação dos CTT passou de “overweight” a “underweight” e o preço-alvo das ações foi estabelecido nos 6,05 euros, o que significa uma revisão em baixa de 32,4%, ou 2,90 euros. Os CTT também anunciaram na sexta-feira que antecipam uma queda de 7% no último trimestre de 2016.

Também em queda, negoceiam a Galp Energia, que perde 0,65% para 13,8400 euros, e a Corticeira Amorim, que recua 0,59% para 8,9650 euros. Em contra-ciclo, destaque para o BCP que sobe 1,76% para os 0,1560 euros por ação. No último dia de negociação, os direitos de subscrição do aumento de capital do banco avançam 0,069% para 0,799 euros.