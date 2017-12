Jovens e pobres serão os mais penalizados pelas subidas dos juros

As famílias que pediram empréstimos taxas variáveis vão ser as mais penalizadas por subidas nas taxas de juro, segundo as contas do Banco de Portugal. Apesar de ser expectável que o Banco Central Europeu (BCE) faça aumentos (dos atuais mínimos históricos) apenas em 2019, os rendimentos destes agregados familiares poderão cair 2%.

Na simulação de uma subida de 1 ponto percentuais na taxa de juro de mercado de curto prazo, o impacto médio nos rendimentos familiares é de 0,7% “O efeito é negativo para todos os quartis de rendimento, sendo menos acentuado nos dois quartis inferiores, onde apenas uma pequena percentagem de famílias tem dívida com taxa variável”, explica no Boletim Estatístico publicado esta sexta-feira.

No entanto, ao olhar apenas para os empréstimos com taxas variáveis, o impacto é maior. “Quando se consideram apenas as famílias que têm dívida com taxa variável, o efeito agregado é de -2%. O impacto continua a ser negativo em todos os quartis de rendimento mas é mais pronunciado nas famílias com rendimento mais baixo, refletindo em parte o elevado valor médio da dívida face ao dos depósitos”, refere.