O jovem de 16 anos que já recusa milhões pela sua empresa

Mohammed Ali é um jovem britânico de apenas 16 anos, mas que já tem mais sucesso profissional que muitos adultos. Ali aprendeu sozinho programação e criou um site que recebeu agora uma proposta para ser comprado por mais de cinco milhões de libras (5,8 milhões de euros), segundo escreve o The Sun. Mas o jovem acredita que a empresa vale mais e recusou vender.

O site desenvolvido por Mohammed Ali – WeNeed1 – é uma plataforma de comparação de preços de compradores que estão à espera de vendedores. O jovem desenvolveu o projeto a partir do quarto, em casa dos pais em Dewsbury, Yorkshire, no Reino Unido. No ano passado, depois de ter ganho milhares de euros, Ali tinha já sido notícia pelas capacidades de programação e empreendedorismo.

Foi depois de uma entrevista à BBC que o empresário norte-americano Chris Thorpe o terá contactado. No entanto, Mohammed Ali e o sócio acreditam que a empresa pode valer muito mais do que os cinco milhões de libras oferecidos. O jovem de 16 anos vai, por isso, continuar a conciliar os estudos com o trabalho no site.