José Sócrates: “Se o Estado não arquiva, nem acusa, acuso eu”

O ex-primeiro ministro, José Sócrates, entregou esta sexta-feira no Tribunal Administrativo de Lisboa, uma ação contra o Estado português, cumprido o anunciado há seis meses. Em causa está a violação dos prazos legais do inquérito no qual é arguido, que se arrasta há 42 meses.

“Se o Estado não arquiva nem acusa, acuso eu”, declarou o ex-primeiro ministro, em conferência de imprensa no Hotel Altis.

Justificando a entrada da ação contra o Estado português, com a violação do prazo legal da acusação, considerou que “todo este tempo tem sido aproveitado para fazer contra mim uma campanha de difamação”.

A contestação dos prazos legais do inquérito foi reforçada pelo ex-primeiro ministro, classificando a investigação como “fora da lei”. “Manter este inquérito aberto sem nenhum despacho final, ao fim de 42 meses, representa uma violação escandalosa da lei e um abuso inaceitável por parte dos poderes do Estado”, disse o ex primeiro-ministro.

José Sócrates declarou que “as novas suspeitas têm o único mérito de negar as anteriores” e “as acusações eram falsas e injustas”.

Acompanhado por dois advogados, José Sócrates classificou as acusações sobre o caso Lena como “um embuste”, voltou a refutar qualquer participação em benefícios no caso Vale do Lobo, assim como as acusações sobre a OPA sobre a PT.

José Sócrates esteve preso preventivamente mais de nove meses e está indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção passiva para acto ilícito.