Deputado José Silvano nomeado novo secretário-geral do PSD

O deputado José Silvano foi nomeado novo secretário-geral do PSD, depois da demissão de Feliciano Barreiras Duarte este domingo. O partido anunciou, em comunicado que Silvano irá entrar em exercer funções de imediato. A nomeação deverá ser ratificada na próxima Comissão Política Nacional, agendada para 28 de março, e, posteriormente, no Conselho Nacional do PSD.

Advogado, com 61 anos, José Silvano é natural de Vila Real, tendo exercido a maior parte da vida profissional e política em Mirandela. Foi presidente da Câmara Municipal de Mirandela, presidente da Assembleia Municipal, deputado e presidiu ao Conselho de Administração de várias empresas locais e regionais.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, José Silvano começou no partido como membro da Juventude social-democrata e foi presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Bragança, presidente da Comissão Política Concelhia de Mirandela, vogal da Comissão Política Nacional do PSD e membro do Conselho Nacional.

Atualmente é deputado à Assembleia da República e pertence a várias Comissões Parlamentares, nomeadamente à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, Comissão da Saúde, Trabalho e Segurança Social. Integra ainda, como Coordenador, a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas e é membro da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da “Estratégia Portugal 2030”.