José Silvano: “Aceitei o cargo para ganhar as próximas eleições legislativas, europeias e regionais”

José Silvano aceitou o cargo de secretário-geral do PSD com o “único objetivo de trabalhar para relançar o partido, apoiar o líder e o PSD para ganhar as próximas eleições legislativas, europeias e regionais”, afirmou em declarações aos jornalistas na sede nacional dos sociais-democratas, esta terça-feira.

O deputado no Parlamento pelos sociais-democratas, que assume o lugar de secretário-geral na sequência da demissão de Feliciano Barreiras Duarte, defendeu que o partido deve aproximar as suas estruturas das pessoas e disse que tudo fará para “afirmar o PSD na sociedade civil”.

José Silvano garantiu querer tornar-se numa “mais-valia” para o PSD, pela “proximidade com os eleitores” e pelo “contacto com as estruturas”.