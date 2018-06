José Guirao é o novo ministro da Cultura de Espanha

José Guirao é o novo ministro da Cultura e do Desporto de Espanha, após a demissão de Màxim Huerta. O governo de Pedro Sánchez escolheu esta quarta-feira à noite o antigo diretor do Museu Nacional de Arte Reina Sofía para a tutela da Cultura e do Desporto, na sequência da renúncia do antecessor, anunciada esta tarde.

O antigo governante é acusado de ter defraudado o Tesouro espanhol em 218 mil euros. A notícia das irregularidades com a ‘Hacienda’ foi avançada hoje pela agência espanhola “EFE”, que adiantou ainda que o agora ex-ministro, empossado há menos de uma semana, já liquidou o montante de 366 mil euros a que foi obrigado a pagar aos cofres públicos de Espanha e que estava em dívida.

Màxim Huerta recorria a uma sociedade, a Almaximo Profesionals de la Imagen SL, que lhe permitia uma menor tributação de um rendimento que auferia enquanto jornalista na cadeia de televisão Telecinco, com a participação no Programa de Ana Rosa, de acordo com a informação veiculada pela imprensa local.