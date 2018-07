José Dias Ferreira é o quarto candidato às eleições do Sporting

José Dias Ferreira vai ser candidato ao cargo de presidente do Sporting Clube de Portugal, de acordo com confirmação avançada pelo próprio na SIC Notícias. As eleições terão lugar no próximo dia 8 de Setembro e o recém-candidato junta-se na corrida à presidência a Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira e Frederico Varandas.

“Se me revesse [em alguma candidatura] não estaria aqui neste momento. Tenho dito que em breve tomaria decisão e essa tomei-a hoje e posso dizer que, sem ter nada contra as candidaturas, mas também entendo que me devia voltar a candidatar”, disse o agora candidato à SIC Notícias.

Dias Ferreira, advogado de profissão, já tinha concorrido à presidência do Sporting em 2011, tendo obtido 16% dos votos, num escrutínio ganho por Luís Godinho Lopes.