José de Mello prevê investir 800 milhões de euros até 2021

O grupo José de Mello prevê realizar um investimento de 800 milhões de euros em cinco anos, de 2017 até 2021, nos seus negócios, escreve esta quarta-feira o “Jornal de Negócios”, citando a síntese de actividade e indicadores da empresa referente ao ano passado.

O grupo liderado por Vasco de Mello obteve um lucro de 76 milhões de euros em 2017 e fez um investimento de 277 milhões de euros, o que superou os 160 milhões de euros investidos no ano anterior.

Para o presidente da José de Mello, trata-se do “culminar de um ciclo de reforço da solidez do grupo” e de um “valor que supera já os resultados antes da crise”, de acordo com as declarações divulgadas no seu website oficial.