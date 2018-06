José Coutinho, Zurich Portugal: “Cada euro de prevenção faz poupar cinco no futuro”

Com todo o planeta a ser afetado pelas alterações climáticas, Portugal não poderia ser diferente. José Coutinho, Chief Underwriting Officer da Zurich Portugal explica: “Os padrões da precipitação estão a mudar e o nível médio das águas do mar a subir, e também se assiste ao aumento das vagas de calor e da seca. Mas não é por isso que se diferencia de outros países, principalmente do sul da Europa e a bacia do Mediterrâneo particularmente vulneráveis às alterações climáticas, que têm de estar atentos a estas situações. Embora ainda não esteja comprovado de forma clara a ligação entre as alterações climáticas e a frequência de grandes tempestades, a realidade é que estas têm aumentado, aumentando consequentemente os danos causados por elas. Facilmente nos recordamos de eventos de cheias na Madeira, das inundações no Algarve e mais recentemente dos fatídicos incêndios que assolaram grande parte do país. Perante esta realidade, importa olhar para os esforços feitos na redução destes riscos.

Nós sabemos que por cada euro gasto na redução de riscos e dos seus impactos antes de eventos catastróficos, estamos a poupar cinco euros em perdas futuras. Aqui é que deve estar o foco: na defesa e preparação. A Zurich ajuda a fazer isso mesmo através da sua oferta alargada de soluções a particulares e empresas, e dos seus serviços de engenharia de risco.”

Mas o setor não para e há evoluções. Diz o gestor que “a natureza do seguro para fazer face a riscos catastróficos é de garantir os danos causados pelos eventos naturais, pagando indemnizações, autorizando reparações ou reconstruções sempre que adequado. As soluções de riscos catastróficos têm, contudo, vindo a evoluir gradualmente pelo que começam a surgir novas formas de proteção, especialmente em áreas ligadas à agricultura e ao setor da energia.”