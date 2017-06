Jornal Económico lidera nos acessos móveis em maio

O site do Jornal Económico fechou o mês de maio com um total de 4,7 milhões de visitas, face a 5,2 milhões de visitas do líder do segmento, o “Negócios”. No entanto, o Jornal Económico liderou nos acessos a partir de plataformas móveis, como tablets e smartphones, que é visto como aquele que tem maior potencial de crescimento, com 1,9 milhões de acessos, contra 1,7 milhões do “Negócios”.

Os dados do foram hoje divulgados pelo Netscope, da Marktest.

Quanto aos ‘pageviews’, o Jornal Económico registou 10,48 milhões em maio, contra 15,2 milhões do “Negócios”.