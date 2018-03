Jornal Económico lança novo site Economize

O arranque do Economize, no endereço www.economize.pt, terá lugar na próxima quinta-feira, 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Um dos destaques no primeiro dia vai ser um webinar sobre os direitos do consumidor, que contará com a participação de vários especialistas. Este webinar será transmitido às 11 horas, no site e na página de Facebook do Economize, com transmissão em simultâneo na homepage do Jornal Económico.

Numa altura em que a literacia financeira, o aumento da poupança e o consumo sustentável são eixos cruciais da economia portuguesa, o Economize será um portal imprescindível para os consumidores e as empresas fazerem escolhas informadas sobre como gerir e aplicar as suas finanças.

Com a coordenação da jornalista Rita Paz, o Economize vai fornecer notícias, guias, análise, dicas, simuladores, calculadores, consultórios e opinião . O conteúdo será disponibilizado em vários formatos, incluindo texto, vídeo, webinars, infografias e fotogalerias. A filosofia do novo site abrange tudo o que possa afetar as finanças dos portugueses e portuguesas.