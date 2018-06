Jornal Económico e PwC promovem Fórum Seguros para debater futuro do sector

O Jornal Económico e a consultora PwC promovem esta quinta-feira, 28 de junho, o Fórum Seguros, evento onde serão discutidos os desafios do setor segurador. As perspetivas de evolução para o mercado, o papel das “insurtech” e os desafios que se colocam ao sector são os temas em debate neste encontro, que vai contar com as participações dos líderes das grandes seguradoras presentes em Portugal e do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças.

A conferência terá lugar no Hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa, a partir das 9h00. As boas vindas aos participantes estarão a cargo do presidente da PwC, José Manuel Bernardo, e do diretor do Jornal Económico, Filipe Alves.

José Figueiredo Almaça, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), fará a abertura da sessão, com uma intervenção que deverá ajudar a estimular o debate e a reflexão. Seguir-se-ão as intervenções de José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, e de Carlos Maia, Insurance Lead Partner da PwC.