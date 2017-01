Jornal de Angola diz que Portugal tem “plano diabólico” para interferir nas eleições

O Jornal de Angola escreve este sábado, em editorial, que Portugal tem em curso um “plano diabólico” para interferir “em massa” nas eleições gerais que se deverão realizar em agosto no país.

O editorial, citado pela Lusa em vários órgãos de comunicação social, é assinado pelo diretor do jornal, que é detido totalmente pelo Estado angolano e intitula-se “A viragem no caminho da América”. Aborda essencialmente as preocupações mundiais após a tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

“Portugal prepara-se para exercer uma interferência em massa nas eleições gerais deste ano em Angola”, lê-se no editorial. “O voto não é respeitado. Uma fraude eleitoral e um escândalo”, lê-se no editorial, sobre o processo eleitoral norte-americano, por ser “decidido por um Colégio Eleitoral que decide de modo diferente da vontade expressa pelo eleitorado”.

“A candidata democrata Hillary Clinton teve mais três milhões de votos do que o adversário, suficientes para ser declarada vencedora, mas o Colégio Eleitoral deu a vitória a Trump. A derrota de Hillary, vencedora da votação, foi uma vergonha para a democracia mundial”, insiste o editorial do Jornal de Angola.