Jornadas do Teatro trazem São José Lapa e Sara Barros Leitão à Madeira

As jornadas do teatro vão trazer ao Teatro Municipal Baltazar Dias as atrizes São José Lapa e Sara Barros Leitão para discutir ideias sobre o panorama desta arte performativa. Esta iniciativa inclui também protagonistas da cena teatral da Madeira. Este encontro realiza-se a 23 de março.

Entre os convidados estão São José Lapa, atriz e fundadora do ‘Espaço das Aguncheiras’, Sara Barros Leitão, atriz e directora artística da Carruagem – Tráfego de Ideias.