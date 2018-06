Jornadas de Enfermagem abordam doente crítico em outubro na Madeira

As jornadas de Enfermagem estão previstas realizar-se entre 11 e 13 de outubro, no Colégio dos Jesuítas, e têm como tema ‘Cuidar o Doente Crítico – dos cuidados emergentes à reintegração’.

Durante estas jornadas serão discutidos temas como a ‘Abordagem Integrada do Doente Crítico’, o ‘Doente Crítico no Pós-Hospitalar’, ‘As Vias Verdes na Madeira’, a ‘Dinâmica de Funcionamento do Serviço de Urgência’, o ‘Doente Crítico no Peri-Operatório’, a ‘Gestão da Doença e Enfermagem Avançada’, e a ‘Reablitação Funcional e Qualidade de Vida’.

Entre os convidados estão confirmados António Brazão, Carmo Caldeira, Cristina Bárbara, Miguel Reis, José Nóbrega, Dalina Freitas.