“O Estado está capturado pelos interesses”, diz Jorge Marrão, do Manifesto Europa e Liberdade, no programa Decisores

Jorge Marrão, sócio da consultora Deloitte e um dos promotores do Manifesto Europa e Liberdade, é o convidado desta semana do programa “Decisores”, transmitido à sexta-feira, às 11h00, no canal Play IT, a plataforma multimédia do Jornal Económico. Nesta entrevista, afirma que o movimento quer continuar a ser um grupo de cidadãos “livres e independentes”.

Decisores JE programa 2 Em estudio convidado especial Jorge Marrão Posted by Jornal Económico on Friday, 29 June 2018 Jorge Marrão é o convidado desta semana do programa “Decisores”, transmitido à sexta-feira, às 11h00, no canal Play IT, a plataforma multimédia do Jornal Económico. Nesta entrevista, o sócio da consultora Deloitte, que é também um dos promotores do Manifesto Europa e Liberdade, fala daquilo que considera serem os grandes problemas que impedem o país de crescer. O Movimento Europa e Liberdade, formado por “liberais de direita e de esquerda”, pretende agitar as águas e acabar com a hegemonia dos “interesses instalados” na política em Portugal, diz Jorge Marrão. Adianta que o Manifesto Europa e Liberdade não pretende transformar-se num partido político, pois quer continuar a ser um grupo de cidadãos “livres e independentes”. Ainda assim, quer ser ouvido pela classe política e defender reformas.