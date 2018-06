Jorge Jesus vai ao ICPT falar de liderança

É já nesta sexta-feira, 8 de junho, que Jorge Jesus – que trocou o SCP pelo Al-Hilal – debate o tema da liderança num contexto de multiculturalidade no almoço-debate promovido pelo Internacional Club of Portugal. O evento do ICPT decorre no hotel Fontana, em Lisboa.

Recorde-se que Jorge jesus ou simplesmente “JJ” nasceu na Amadora, tendo começado a carreira de atleta no Sporting CP e nos 17 anos seguintes passou por uma dúzia de clubes. Estreou-se como treinador na época de 1990 no Amora Futebol Clube e concretizou o primeiro objetivo que foi levar o modesto clube à Segunda Liga, cinco épocas depois levava o Felgueiras ao primeiro escalão do futebol nacional.

O resto é história conhecida, destacando-se o trabalho no Belenenses, um clube que levou ao Jamor como finalista. SC Braga e SL Benfica são sucessos contínuos, quebrando recordes no SL Benfica. A transferência polémica para o Sporting CP aconteceu em junho de 2015 e onde permaneceu até ao início deste mês. A Arábia Saudita é a próxima escala de Jorge Jesus.