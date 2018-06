Jorge Jesus: “Mandar é fácil, saber mandar é que é difícil”

O treinador Jorge Jesus, ex-responsável pelo equipa de futebol do Porting e atual técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, considera que os líderes têm de ter algo de especial para poderem exercer essa liderança. “Mandar é fácil, saber mandar é que é difícil”, afirmou, numa conferência do ICPT, sobre liderança, com a sua passagem pelo Sporting Clube de Portugal em “pano de fundo”.

Jorge Jesus, que salientou o facto de ter assinado um acordo de confidencialidade que o impede de falar sobre o que se passou no clube nos últimos três meses, falou sobre “Liderança e Multiculturalidade”, num evento promovido pelo ICPT – International Club of Portugal.

“Os líderes são potencializáveis mas têm que ter algo no ADN, algo especial”, disse.