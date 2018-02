Jogos Olímpicos de Inverno: corrida para a paz ou um breve interregno na guerra?

O encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno, em PyeongChang, Coreia do Sul, este fim-de-semana, reservam a resposta a uma pergunta que está nos antípodas da convivência desportiva da competição: a presença – aliá muito aplaudida pela comunidade internacional – dos atletas da Coreia do Norte foi uma pausa na deriva bélica do regime de Kim Jong-un, ou um sintoma de que Pyongyang quer estender uma passadeira vermelha ao diálogo?

Como parece ser evidente, a resposta, ou pelo menos a resposta definitiva, não será dada nos próximos dias, mas os analistas têm-se preocupado em ler os sinais que é possível ir detetando no meio do fervor medalhístico, dos recordes que se foram batendo, das confirmações de superação e dos dramas das lesões.

As duas delegações estão chefiadas ao mais alto nível: Ivanka Trump de um lado, e o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, Kim Yong-Chol, e o chefe dos assuntos inter-coreanos, Ri Son-gwon, por outro. No meio, por lá andaram o vice-presidente norte-americano, Mike Price, e a poderosa irmã do grande líder Kim Yo Jong – sem que oficialmente, ou que se saiba, tenha havido qualquer contato entre ambos, ou entre Price e o presidente nominal da Coreia do Norte, Kim Yong Nam. Primeiro sinal preocupante.