O jogo dos fortes

Produtividade, competitividade e “criação de riqueza” são alguns dos chavões mais utilizados e maltratados pelo comentário em Portugal, sendo que o último encerra, muito provavelmente, o maior erro de análise.

O leitor alguma vez se questionou sobre a “riqueza” que cria no seu dia a dia de trabalho? A realidade é que não criamos riqueza, no sentido tradicional de riqueza monetária, o que existe é a criação de um valor, valor esse que é “trocado” por outro valor, esse sim monetário. Caso ninguém tenha interesse no valor que criamos, basicamente não criamos valor algum por muito produtivos que sejamos, porque não existe a realização prática da transferência de riqueza, esse sim o intrincado processo macro que ocorre de forma constante na economia à escala global, nomeadamente a transferência (e não criação) de riqueza do menor valor acrescentado (mVA) para o maior valor acrescentado (MVA).

Dependendo do século, o valor de um quilo de sal variou entre o seu peso em ouro para os 0,19 cêntimos num qualquer supermercado em 2017. Ou seja, o que importa não é a produção per se, mas o MVA que o produto tem e que outros estão dispostos a pagar, cedendo parte da sua riqueza monetária para o ter (transferência). A partir do momento em que o foco exclusivo seja no MVA, a perceção de como alcançar a prosperidade económica altera-se radicalmente, nomeadamente de nada vale a produtividade (como faço) se não for competitivo (como faço e o que faço) no jogo global de trocas comerciais.