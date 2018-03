João Sousa apura-se para os oitavos de final do Masters 1000 de Miami

O tenista português João Sousa qualificou-se hoje para os oitavos de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, ao conseguir a reviravolta no encontro com o norte-americano Jared Donaldson.

O número um português e 80.º do mundo precisou de uma hora e 55 minutos para afastar Donaldson, 49.º, por 1-6, 6-3, 6-4, apurando-se pela primeira vez para os oitavos de final em Miami.

O vimaranense entrou muito mal no encontro e perdeu claramente o primeiro ‘set’, por 6-1, mostrando muitas vezes o seu descontentamento com a exibição que estava a realizar.