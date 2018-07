João Ramadas vence Prémio Primus Inter Pares

A João Ramadas, licenciado pelo ISCTE e com um mestrado pela Católica, juntam-se no podium 2018 do Prémio Primus Inter Pares: Inês Cunha, Inês Santos, Nuno Fonseca e Guilherme Coelho.

Inês Cunha, licenciada em Economia e com um mestrado em Finanças da Universidade Nova de Lisboa obteve a prata na edição deste ano do prémio. Inês Santos, licenciada em Gestão na Católica e com mestrado em Gestão na Nova, conquistou o terceiro lugar. Nuno Fonseca, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e Guilherme Coelho, da Universidade de Coimbra, com Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica, ficaram ambos em quarto lugar.

Os três primeiros classificados destacaram-se entre 100 candidatos, após várias provas de seleção, sendo assim considerados os jovens mais promissores do país nas áreas de Gestão de Empresas, Economia ou Engenharia. Terão agora a oportunidade privilegiada de frequentar um MBA numa Business School nacional ou internacional, beneficiando do pagamento dos custos de matrículas e de propinas. As instituições envolvidas são: o IESE, em Barcelona; o IE Business School, em Madrid; o Lisbon MBA (Universidade Católica e Universidade NOVA); o ISCTE; o ISEG; e a Porto Business School. Os 4º classificados recebem um curso de pós-graduação.