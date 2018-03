João Portugal Ramos: “As nossas vendas cresceram 23% com a integração da CR&F”

João Portugal Ramos apresenta-se como um homem realizado, após o grupo vitivinícola que fundou ter comemorado o seu 25º aniversário. Em entrevista, faz um balanço do ano passado e revela as prioridades para o futuro.

Que balanço faz do ano de 2017 e quais as expectativas para 2018, para a empresa e para o mercado dos vinhos nacionais?

2017 foi um ano marcante para o grupo João Portugal Ramos Vinhos, já que foi o ano em que comemorámos os nossos 25 anos. Foi por isso o momento ideal para fazer um balanço de tudo aquilo que fizemos neste último quarto de século e também a altura para arrumar a casa e começar a planear um novo ciclo, do qual os meus filhos Filipa e João Maria já fazem parte. Finalizámos o projeto de modernização e concentração das nossas linhas de engarrafamento em Estremoz e aumentámos a nossa capacidade de armazenagem de vinhos engarrafados para podermos dar mais tempo de estágio aos vinhos, antes de os lançarmos o mercado. Com o objetivo de nos focarmos nas regiões mais importantes do nosso portefólio, Alentejo, Douro e Vinhos Verdes, em 2017 vendemos ainda a maioria do capital da empresa Falua [na região do Tejo] ao Grupo Roullier, assegurando assim também o futuro desta empresa e de todos os seus colaboradores.