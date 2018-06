João Pedro Pereira: “ERA Business Accelerator é um passo largo e arrojado que nos leva para além do imobiliário”

O “ERA Business Accelerator” pretende estimular e promover o empreendedorismo no setor imobiliário em Portugal. A plataforma online vai possibilitar informação atualizada do estado atual e principais tendências do mercado, explicadas e comentadas por especialistas. João Pedro Pereira, membro da Comissão Executiva, da agência imobiliária, em entrevista ao Jornal Económico, fala das expetativas e objetivos da empresa na dinâmica online.

Que objetivos pretende atingir a ERA com a entrada nesta área de empreendedorismo online?

A ERA tem no seu ADN o empreendedorismo. Estamos há 20 anos em Portugal e ao longo destes anos criamos mais de 390 startups, formamos dezenas de empreendedores, criamos ferramentas inovadoras para facilitar a procura de casa. Temos ido ao encontro dos tempos e das necessidades dos nossos clientes.

O ERA Business Accelerator é mais um passo neste percurso pela inovação e novas tecnologias, um passo largo e arrojado que nos leva muito para além do imobiliário. Ou seja, o Business Accelerator não se destina apenas aos empreendedores da ERA, abre portas a todos aqueles que querem criar uma startup de sucesso, seja em que área for, inclusivamente na do imobiliário. Podemos afirmar que este projeto é o primeiro hub de informação em empreendedorismo imobiliário em Portugal. Trata-se de uma plataforma online que disponibiliza informação aos empreendedores em geral sobre as tendências do mercado. É por isso que contamos com parceiros de peso neste projeto como por exemplo a Microsoft, a E.Life, o Santander Totta, a Fábrica de Startups, a Beta-i, a Fullsix, a Dig it, entre outros.

Umas das secções deste site é a dos webinars (vídeos formativos) onde especialistas explicam o caminho para chegar a empreendedor e dão pistas e conselhos para criar uma startup de sucesso. O ERA Business Accelerator também tem disponível toda a informação oficial sobre as áreas do empreendedorismo, inovação, novas tecnologias e imobiliário e as mais recentes notícias destes setores.

É ainda possível ler o que pensam os experts nestas áreas em artigos de opinião publicados no site. Em conclusão a ERA pretende abrir as portas do empreendedorismo a todos aqueles que querem criar uma startup mas que não têm as ferramentas necessárias.

Que conhecimentos pode a ERA adquirir através deste serviço, que possa usar na sua área diariamente?

A ERA pode apreender todos os dias coisas novas neste site. A informação é permanentemente atualizada e por isso há sempre novos conhecimentos para reter, quer a nível da situação económica do país, quer a nível do setor do imobiliário, quer a nível de novas ferramentas e programas ligados ao empreendedorismo e até mesmo com a opinião dos nossos parceiros sobre todos os temas que aqui são tratados, por exemplo: inovação, empreendedorismo, novas tecnologias, criação de startups, desempenho da economia nacional. Enfim o universo ERA é muito grande e vai muito para além da transação de imóveis.

Pode esta plataforma ser usada pela ERA como uma forma de angariar novos clientes?

Não é esse o objetivo deste projeto. Este projeto pretende contribuir para um Portugal mais inovador, mais esclarecido, dando assim mais oportunidades aos nossos empreendedores de alcançarem o sucesso.

Esta entrada da ERA pode ser um primeiro passo para que outras empresas saiam da sua “zona de conforto” e integrem este tipo de projetos?

Claro que sim! Como referi atrás este é um projeto da ERA, mas não é um projeto do setor imobiliário. É um projeto de e para empreendedores e, é por isso, que contamos com um conjunto de parceiros de diferentes áreas que vão desde associações de aceleradores de empresas, a bancos, a consultoras entre outros.

De sublinhar que o ERA Business Accelerator é um projeto permanentemente inacabado, está sempre em mutação porque estamos abertos a receber novos parceiros, novos conhecimentos dentro do círculo do empreendedorismo.

A nível financeiro, qual é o investimento da ERA nesta iniciativa?

O maior investimento neste projeto, é o investimento humano de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto para o tornar relevante e sempre atualizado. A ERA e os parceiros da ERA investiram, no seu conjunto, milhares de horas para construir os conteúdos e recomendações do ERA Business Accelerator num regime totalmente “pro bono”. O investimento financeiro neste projeto preferimos não revelar.