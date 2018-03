João Oliveira garante que PCP não desiste dos aumentos salariais em 2019

Em entrevista à Antena 1, o deputado e líder parlamentar do PCP no Parlamento garantiu que os comunistas não vão desistir do aumento do salário mínimo em 2019. João Oliveira argumentou até que a reposição salarial “foi a chave para o crescimento económico e do emprego e por isso é preciso levar mais longe as medidas positivas, que têm sido tomadas”.

João Oliveira julga, contudo, que sobre a consolidação do crescimento económico nacional, “não é correto achar que é sustentado e à prova de bala”. “Não é. Há uma fatia em que depende de condições que não está na nossa mão”, disse.

Sobre o Orçamento do Estado para 2019, o deputado na Assembleia da República pelo PCP disse que não consegue perspetivar a possibilidade de o Governo fazer um orçamento que não venha a merecer a aprovação do PCP. Evidentemente que os comunistas não dispensam o “exame comum” e “sem reserva mental”.