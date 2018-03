João Oliveira: “A chave do futuro está no PCP”

O deputado e líder parlamentar do PCP, João Oliveira, acredita que o PCP é um elemento crucial para o futuro do país, porque os comunistas tiveram força para condicionar as decisões tomadas pela atual solução governativa.

“Eu diria que é aí que está a chave do futuro, quanto mais força o PCP tiver para condicionar, melhor será para os trabalhadores”, afirmou João Oliveira, em entrevista à Antena 1.