João Lourenço rejeita divisões no angolano MPLA

O vice-presidente do MPLA, João Lourenço, refutou este sábado a ideia de que existe divisão no seio do partido no poder em Angola entre “supostos eduardistas e lourencistas”, garantindo que existem apenas militantes do MPLA.

João Lourenço, igualmente chefe de Estado de Angola, discursava na abertura da II reunião Metodológica Nacional sobre a Organização do Trabalho do Partido.

O dirigente do MPLA referia-se à “ideia criada e difundida”, nos últimos tempos, em alguns círculos da sociedade angolana, que têm o objetivo de “dividir” os militantes do partido.