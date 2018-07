João Lourenço: “Contamos com a União Europeia como parceiro” para ajudar economia angolana

O presidente de Angola disse esta quarta-feira que o país conta “com a União Europeia como parceiro” para ajudar na recuperação da economia angolana. João Lourenço falava no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde acaba de fazer história por ser o primeiro chefe de Estado deste país africano a discursar na instituição europeia.

“Angola está aberta ao investimento privado estrangeiro (…). Angola está mais aberta ao mundo e ao turismo”, disse o governante esta manhã, salientando que o país que lidera está disposto a receber investimentos internacionais na área da indústria, dos derivados de petróleo, da construção, entre outros.

João Lourenço acredita que a diminuição do impacto do setor petrolífero na economia de Angola “não se reflete numa alteração estrutural das receitas do Estado”, pois houve um investimento noutros segmentos, como em infraestruturas e obras sociais, ainda assim “insuficiente” para atender às necessidades das populações. É aí que a Angola pede ajuda à União Europeia: na “criação de melhor ambiente de negócios”.