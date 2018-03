João Borges de Assunção junta-se a Paulo Pinho na direção académica do The Lisbon MBA

O professor João Borges de Assunção é o novo Diretor Académico do The Lisbon MBA em representação da Católica-Lisbon School of Business and Economics, substituindo o professor David Patient, que se mantém como professor de referência no programa.

João Borges Assunção junta-se, assim, a Paulo Pinho, que representa a Nova SBE, na direção Académica do The Lisbon MBA, consórcio entre estas duas escolas de negócios da capital, que se tem afirmado no mundo.

O novo Diretor Académico é professor de disciplinas de Marketing no The Lisbon MBA, tendo lecionado no programa desde a sua criação, e no MBA da Católica prévio a esta parceria.