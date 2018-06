JLL Spark lança fundo de 100 milhões dirigido a startups do setor imobiliário

O “JLL Spark Global Venture Fund”, que acaba de ser lançado pela JLL Spark, divisão da JLL, fará um investimento de 100 milhões de euros em empresas cujo foco é a utilização da tecnologia para melhorias que vão desde o desenvolvimento e gestão, ao arrendamento e investimento do setor imobiliário.

O fundo, acrescenta ainda a consultora em comunicado, vai também ajudar empreendedores, e as suas empresas, colocando-os em contacto com as linhas de negócio e clientes da JLL que lhes proporcionarão feedbacks detalhados e distribuição dos seus produtos, sendo que vai focar-se em investimentos que estão na fase inicial e em Séries A, bem como na seleção de fases posteriores.

A dimensão padrão de investimento poderá variar entre vários centenas de milhares a vários milhões. A JLL Spark direcionará a atenção para startups tecnológicas com produtos que possam ajudar os investidores e clientes da JLL, ou ainda que possam ser utilizados em negócios da JLL numa melhor entrega dos seus serviços.