Jerónimo de Sousa pede para se avançar com a recapitalização da CGD

Numa intervenção hoje, no Celeiro do Cais da Vala, em Salvaterra de Magos, num comício realizado no âmbito da campanha “Emprego, Direitos, Produção, Soberania”, Jerónimo de Sousa pediu o fim do “folhetim” em torno da Caixa Geral de Depósitos.

“Em relação à Caixa Geral de Depósitos, os portugueses têm sido confrontados com sucessivos folhetins que a direita tem promovido a propósito de tudo e mais um par de botas — conferências de imprensa, comissões de inquérito -, agora são as tricas entre um ministro das Finanças e um ex-presidente de conselho de administração que não chegou a ser, depois é a correspondência secreta que não é tão secreta assim”, afirmou o secretário geral do PCP.

Segundo a Lusa, o líder comunista acusou PSD e CDS de acharem que “quanto mais encanzinarem, em particular o processo de recapitalização”, maior será a possibilidade de a privatização acontecer.