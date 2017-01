Jerónimo de Sousa diz que PSD quis dar “cambalhota” na TSU

Jerónimo de Sousa rejeita que haja colisão com o PS a propósito da questão da redução da Taxa Social Única (TSU) e assegura que é apenas uma “divergência”.

Em Sacavém, na arruada organizada este sábado, o líder do PCP acrescenta que não é a primeira vez que acontece desde que os partidos assinaram a posição conjunta em novembro de 2015, recordando o caso do Banif.

Em relação à posição de Pedro Passos Coelho, o dirigente comunista sublinha que se trata de uma “posição contraditória”. “Parece agora que as coisas se encazinaram por banda do PSD que afirmou que vai também votar contra esse privilégio”, disse Jerónimo de Sousa.

“Está a desagradar à sua base social de apoio, aos seus mandantes, mas esse é um problema do PSD que continua a querer fazer ajuste de contas com a solução política que foi encontrada. Mas às vezes, como diz o nosso povo, há males que vêm por bem”, realçou durante a arruada desta manhã.

Para o secretário-geral do PCP, a posição do PSD “é uma posição estranha, contraditória na medida em que sempre, mas sempre esteve de acordo com a redução da TSU”, considerando que o partido liderado por Passos Coelho quer “fazer agora uma cambalhota”.